ليبيا – التقى عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني بوزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب لبحث واقع الوزارة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد، تم خلال اللقاء استعراض البرامج التعليمية المستهدف تنفيذها من الوزارة، بهدف تطوير العملية التعليمية، وحلّ المشاكل والصعاب التي تواجه سير عمل القطاع التربوي.

وأضاف البيان: إن المسؤولين الـ3 ركزوا خلال استعراضهم على ما يتعلق ببرامج الإيفاد إلى الخارج، وأهمها عدم وجود ميزانية كافية، ما يترتب عليه وجود أعداد هائلة من قرارات الإيفاد التي لم تنفذ حتى الآن، فيما تعمل الوزارة على بذل الجهود في سبيل حل كل العوائق.

وطالب القيب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بدعم جهود الوزارة في هذا الإطار؛ لأن برامج الإيفاد تمثل مشروعًا وطنيًا يخدم البلد حاضرًا ومستقبلًا.

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