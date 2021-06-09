ليبيا – زعم رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب أن النائب الأول فوزي النويري يقود انقلابًا على رئيس البرلمان وهيئة الرئاسة مجتمعة، فقد كان يفترض به مناقشة الأمر مع زملائه في هيئة الرئاسة، بدلًا من إصدار كتاب مقارب في الفكر لـ”مليشياوي كمال الجمل”.

الميهوب أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع علة قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: “ربط المناصب السيادية بالمسار العسكري هو أمر انقلابي وتعطيل لاتجاه الدولة في الانتخابات في 24 ديسمبر”، معتبرًا أن مجلس الدولة جسم هلامي غير قانوني وغير دستوري.

وأشار إلى أن ما يقوم به تيار الاسلام السياسي حاليًا هو انقلاب سياسي سيتبعه انقلاب عسكري بدمج مجالس الشورى وأنصار الشريعة بشكل رسمي تحت منظومة قوات الجيش، حتى إذا ما توحّدت المؤسسة العسكرية تكون ضمن الجيش، وهذا أمر لن يتم القبول به وسيكون حجر عثرة أمام توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن هذه المجموعات المسلحة لن يتم قبولها ووجودها في أي مكان تحت القوات المسلحة.

وتابع: “تيار الإسلام السياسي انكشف لليبيين من بعد سقوط القذافي وكشر عن أنيابه بطبيعته السلطوية للتغلغل في مفاصل البلاد، وهم يخافون من ردة فعل الشارع لانتخاب تيار وطني يحكم البلاد ليخلصها من هيمنة وسطوة تيار الإسلام السياسي”.

كما دعا مجلس النواب إلى ضرورة استدعاء عبد الحميد الدبيبة للاستجواب بسبب تعريض وحدة البلاد وأمنها للتفتت.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ خالد المشري لم يتوانَ عن المجيء لطبرق في جلسة قسم اليمين للحكومة، اليوم في مؤتمر صحفي يعلن أنه كان يرفض مقابلة المستشار عقيلة صالح، هل يتعمد لعب دور أكبر من البرلمان أم لا؟

ج/ أترحم على الشهداء الذين قضوا في ذكرى السبـت الأسود بسبب مليشيات لاحظنا تخريجها مؤخرًا في مصراته برعاية عبد الحميد الدبيبة وعبدالله اللافي، لتخريج دفعه جلها من أنصار الشريعة.

خالد المشري تاريخه حافل بالتلون كالحرباء، هذه طبيعة جماعة تيار الإسلام السياسي والإخوان المسلمين، التنصل من التعهدات والاتفاقيات عندما يتأكدون أن الاتفاقيات ستؤدي إلى الاستقرار وعدم الفوضى في البلاد، خالد المشري وجماعته وأذرعه، رأينا ما يشبه انقلابًا سياسيًا على غرار فجر ليبيا، أذرعه في البرلمان وأقولها للأسف النائب الأول فوزي النويري ومنتحل صفة عضو البرلمان بصفته رئيس لجنة دفاع وكمال الجمل، وهو معروف كونه من رؤوس المليشيات في طرابلس.

تزامن علينا خروجه بمؤتمر صحفي قريب لصيغة الانقلاب على رئيس البرلمان في إدارته لمجلس النواب.

س/ توجـه اتهامًا بشكل مباشر للنائب الأول أنه يقود انقلابًا على رئاسة البرلمان؟

ج/ نعم عندما يصدر رسالة بعزم الاعتداد ومراسلة من رئيس مجلس النواب أعتبره انقلابًا على رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة مجتمعة، كان يفترض به مناقشة الأمر مع زملائه في هيئة الرئاسة، بدلًا من إصدار كتاب مقارب في الفكر للمليشياوي كمال الجمل الذي نعرف اجتماعاته في الغرف المظلمة للتآمر على مجلس النواب.

س/ لماذا يصرُّ المشري على نسف كل الاتفاقيات المبرمة مع البرلمان؟

ج/ الاتفاقيات المبرمة مع مجلس النواب والاتفاق الذي رعته المملكـة المغربية فيما يخص المناصب السيادية، هو أن يتم فرز ملفات من مجلس النواب وإرسالها لمجلس الدولة. ومن ثم يرد بفرز ثلاثة ملفات وإرجاعها لمجلس النواب، ليتم انتخاب واحد من هذه الملفات الثلاثة، لكن ولطبيعة جماعة التيار الإسلام السياسي وتمسكهم ببعض المناصب السيادية لاحظنا خروج المشري بانقلابه وإعلانه أنه يتنصل من الأمور ليربطها بالمسار العسكري الذي ترعاه الأمم المتحدة ومجلس الأمن وليس له به علاقة، عندما يربط المناصب السيادية بالمسار العسكري فهو أمر انقلابي وتعطيل لاتجاه الدولة في الانتخابات في 24 ديسمبر، وعلى الشارع الليبي أن يعي جيدًا أن مجلس النواب سيمضي قدمًا في الانتخابات، وأدعو رئيس مجلس النواب إلى أن يدعو أعضاء المجلس لانتخاب أحد من هذه الملفات السبعة لكل منصب سيادي، وعلى الليبيين والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في هذا الشأن، مجلس الدولة جسم هلامي لم يذكر في اتفاق جنيف، واتفاق الصخيرات انتهى بمآسيه.

س/ شهدنا الفترة الماضية ضمًا للمليشيات الداخلية، وبعدها ضمَّ المليشيات للجيش، هل هناك تجهيز لانقلاب مسلح إذا فشل الانقلاب السياسي الذي يقوده المشري على انتخابات 24 من ديسمبر؟

ج/ بالتأكيد أن ما يقوم به تيار الإسلام السياسي حاليًا، انقلاب سياسي، وسيتبعه انقلاب عسكري بدمج مجالس الشورى وأنصار الشريعة بشكل رسمي تحت منظومة قوات الجيش، حتى إذا ما توحدت المؤسسة العسكرية تكون ضمن الجيش، هذا أمر لن يتم القبول به وسيكون حجر عثرة أمام توحيد المؤسسة العسكرية، هذه المجموعات المسلحة لن يتم قبولها ووجودها في أي مكان تحت القوات المسلحة.

جماعة الإسلام السياسي، أعتقد في الأيام القادمة ما قبل الانتخابات سنشهد تحركًا انقلابيًـا سياسيًا كبيرًا، وسيكــون هناك تحرك عسكري لعرقلة الانتخابات، والانقلاب السياسي لا بد أن يدعمه انقلاب مسلح من جماعة الإسلام السياسي، وهذه طبيعتهم ومبدأهم لا يتعاملون إلا بلغة السلاح المليشياوية، ولكن أعتقد أن الليبيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العمل الإخواني وستتم مجابهتهم بجميع الطرق المدنية والعسكرية لتخليص البلاد من شرهم والوصول لمرحلة الأمان.

س/لماذا يصر الإسلام السياسي لعدم الذهاب لـ 24 ديسمبر؟

ج/ تيار الإسلام السياسي انكشف لليبيين من بعد سقوط القذافي وكشر عن أنيابه بطبيعته السلطوية والتغلغل في مفاصل البلاد، وهم يخافون من ردة فعل الشارع لانتخاب تيار وطني يحكم البلاد ليخلصها من هيمنة وسطوة تيار الإسلام السياسي.

س/ المشري عراب الاتفاقية مع تركيا، هل تعتقد أنه من سيقود الانقلاب؟

ج/ الاتفاقيات الدولية، أي اتفاقية باطلة ما لم يصادق عليها البرلمان، حتى لو استُمر بها للآن بحكم سلطة الواقع ودعم المجتمع الدولي، لكن مجلس النواب سيلغي هذه الاتفاقيات لأنه لم يصادق عليها، ومن ضمنها الاتفاقيات مع الجانب التركي؛ لما فيها من إعطاء مجال للجانب التركي لاستعمار البلاد تحت غطاء اتفاق دولي وسياسي، وهذا الأمر مرفوض وغير مقبول، وعبد الحميد الدبيبة أعتقد أنه تجاوز جميع الخطوط الحمراء بالمضي قدمًا في إبرام الاتفاقيات تجاوز جميع الخطوط الحمراء بالصفة التي يحملها وهو رئيس حكومة وحدة وطنية، وما نراه لا يمثل ذلك، بل هو استفزاز وتمترس في جانب الخصم، وهذا واضح.

س/ الدبيبة حضر تخريج دفعه من المليشيات المناطقية في مصراتة، لماذا يصر الدبيبة على هذا الاستفزاز الآن؟ ولصالح من؟ وهل يعبر عن معنى حكومة وحدة وطنية؟

ج/ لا يعبر عن حكومة وحدة وطنية، الدبيبة تفرد بقرار رئاسة حكومة وحدة وطنية ومارس أقصى أنواع المركزية وتهميش باقي مناطق ليبيا، وكذلك هو رئيس حكومة وحدة وطنية يفترض أن يكون في جميع مناطق ليبيا ويزور جميع مؤسسات الدولة الليبية، ونراه يحضر حفلات تخرج لجماعات متطرفة مثبوت بالأدلة والصور ومقاطع الفيديو حربهم على الليبيين في شرق البلاد وجنوبها، اللافي الذي خرج قبل أيام من العرض العسكري يستهجن العروض العسكرية، ونراه يحضر بصفة قائد أعلى هلامية غير صحيحة تخرّج دفعة جلها من مجالس شورى درنة وبنغازي، أصبح الأمر مستفزًا لليبيين، وهو يهدد وحدة وأمن وسلامة الدولة الليبية، أدعوا مجلس النواب كونه أعطى الثقة للشخص أن يستدعيه للاستجواب بسبب تعريض وحدة البلاد وأمنها للتفتت.

س/ لماذا لا يقدم البرلمان على استدعاء حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي؟

ج/ سيكون هناك تحرك في هذا الاتجاه لاستدعاء الدبيبة واستجوابه على ممارساته الاستفزازية التي قام بها في المئة يوم الماضية، ومنها تعريض وحدة البلاد للخطر وامنها القومي.

س/ في الوقت الذي يعلن فيه المشري عن تمسك مجلس الدولة بإجراء الانتخابات في موعدها، نجده يصر على ربط ذلك بالمؤسسة العسكرية، هل هذه محاولة للضغط على لجنة 5+5 لتقديم تنازلات ما؟

ج/ المشري يريد أن يظهر بمظهر هو ومجلسه الهلامي أمام الليبيين والمجتمع الدولي أنه مع الانتخابات في موعدها وليس هو المعرقل، لجنة 5+5 ليس لها علاقة بها لا من بعيد ولا من قريب، اللجنة برعاية أممية وعملها ممتاز، المشري يحاول أن يحشر أنفه في لجنة 5+5 لعرقلة مسارها كما يريد عرقلة الانتخابات بإطلالته اليوم على الليبيين ووضع شرط لنجاح مسار 5+5 مقابل تنفيذ باب المناصب السيادية، الكل أصبح يعرف أن من يعرقل الحالة السياسية في البلاد هم تيار الإسلام السياسي، وأذرعهم الإرهابية موجودة بشكل خلايا نائمة سواء في شرق البلاد أو جنوبها.

الانفجار الذي حصل في سبها هو رسالة من جماعة الإسلام السياسي ليقولوا أننا هنا، والانتخابات لن تكون في موعدها.

س/هل سيتقدم مجلس النواب في برلين القادم لحصر خالد المشري أمام مجلس الأمن والبعثة الأممية؟

ج/ خروجه وإلقاء خطاب من نافذة الانقلاب على السلطة التشريعية والاتفاقيات المبرمة، بالتأكيد سيكون هناك إجراء لإظهار للمجتمع الدولي أن هذا الشخص من يعرقل في الماضي ويعرقل في المستقبل الحياة السياسية والانتخابات، وسيكون هناك إجراء وأتمنى من رئيس مجلس النواب اتخاذ خطوات سريعة.

س/ هل سيكون الإجراء سياسيًا أم قانونيًا؟

ج/ في تصوري أن يخاطب عقيلة صالح مجلس الأمن والبعثة أن هذا الجسم الهلامي من يعرقل الحياة السياسية في البلاد، ومجلس النواب سيمضي قدمًا في مسيرة الدولة ناحية الانتخابات، والفصل في موضوع المناصب السيادية، وإخراج المشري وزبانيته من المشهد، ونأمل من رئيس مجلس النواب أن يتخذ الخطوات العاجلة.

محمد عبد الناصر الناطق باسم مجلس الدولة ما هو إلا بوق للمشري، وبطبيعتهم معروفة هم من يعرقلون عمل المفوضية والاتفاقات التي تمت بينهم وبين مجلس النواب، مجلس الدولة ورئيسه جسم هلامي غير قانوني ولا دستوري ولا يملك شيئًا.

متابعة نص الحوار – المرصد خاص

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