ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب سعيد امغيب عن استغرابه من الدعوات والمطالبات بالتقسيم أو الانفصال أو الفيدرالية، متسائلًا: “ما هو الرابط بين كل هذه الأحداث المتزامنة؟ وأي خطب قادم يخشى من صنع وخطط لكل ما يجري؟”.

امغيب أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “خطاب كراهية وتصعيد إعلامي واعتراف صريح بأن قناة ليبيا الأحرار التي تبث سمومها من تركيا، مدعومة من دويلة قطر. هجوم انتحاري من قبل إرهابي يحمل بصمات داعش على تمركز أمني في سبها، وتصريحات الرئيس الجزائري في هذا الوقت وبدون مناسبة”.

واعتبر أن خروج خالد المشري في مؤتمر صحفي عبارة عن خلط للمسارات لمحاولة عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.

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