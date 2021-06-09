ليبيا – استدعت إدارة الشرطة والسجون العسكرية علي الفرجاني الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات له بشأن اختطاف فتاة فضلا عن القيام بحلق شعرها.

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وأكد بيان صحفي صادر عن الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى اطلعت عليه صحيفة المرصد إن هذا الاستدعاء تم بناء على تعليمات رئيس الغرفة العميد عبد الباسط أبوغريس ليتبين بعد التحقيق مع الفرجاني عدم وجود أي دليل حتى الآن على قيامه بهذا الفعل ما يعني براءته مما تم تداوله في هذه المواقع.

وأضاف البيان إن التحقيقات لا زالت جارية مع الفرجاني الذي لا زال موجودا بعهده الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى بهدف إتمام التحقيق معه لكشف الحقيقة.

يشار إلى أن الحقوقي نصار الهواري كان قد اتهم الفرجاني و3 أشخاص آخرين بالوقوف وراء خطف الفتاة وتعذيبها وحلاقة شعرها وتصويرها إلا أن أية معلومات دقيقة عن مكان تصوير الحادث لا تتوافر حاليا.

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