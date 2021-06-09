برلين: نتطلع لتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات مع واشنطن حول “السيل الشمالي-2” هذا الأسبوع

برلين: نتطلع لتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات مع واشنطن حول “السيل الشمالي-2” هذا الأسبوع

ألمانيا – تعتزم ألمانيا تحقيق تقدم ملموس في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن “السيل الشمالي-2″، وهو مشروع تعمل واشنطن على عرقتله ويهدف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا.

وجاء ذلك بحسب ما صرح به وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في كلمة في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء. ووفقا لما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن الوزير الألماني فإن برلين وواشنطن ستجريان مزيدا من المفاوضات هذا الأسبوع حول “السيل الشمالي-2”.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من المفاوضات تحقيق “تقدم ملموس للغاية” بشأن مشروع الغاز الاستراتيجي بحلول شهر أغسطس المقبل.

وقال ماس، إن “ألمانيا تراهن في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة على حل وسط وهي مهتمة بإيجاد حل مشترك للمسألة”.

و”السيل الشمالي-2″ مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث قامت واشنطن بفرض عدة حزم من العقوبات على المشروع، كما أنها تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بعقوبات جديدة.

وفي الأسبوع الماضي على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتهاء من مد الأنبوب الأول من مشروع “السيل الشمالي-2″، فيما سيتم الانتهاء من مد الأنبوب الثاني من المشروع في غضون شهرين.

وعن موعد ضخ الغاز في “السيل الشمالي-2″، قال بوتين، إن توقيت بدء الإمدادات في “السيل الشمالي-2” سيعتمد على المنظم الألماني.

المصدر: إنترفاكس

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