فرنسا – تلقى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إصابة خلال الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده الودية أمام ضيفه البلغاري (3-0) امس وذلك استعدادا لكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وشعر بنزيما بآلام على مستوى الفخذ والركبة، وتلقى مهاجم ريال مدريد، العلاج الطبي في الملعب، عند الدقيقة 35، ولكنه لم يستطع استكمال المباراة، ليطلب الاستبدال قبل دقائق قليلة من نهائية الشوط الأول للقاء.

ودخل المهاجم أوليفيه جيرو محل بنزيما، ونجح في إحراز هدفين متتاليين لمنتخب “الديوك” في الدقيقتين (83 و90)، وذلك بعد أن كان زميله المهاجم أنطوان غريزمان قد افتتح التسجيل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 29 من الشوط الأول للمباراة، التي أقيمت على ملعب “فرنسا – Stade de France” في العاصمة باريس.

واستدعى ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، وكريم بنزيما إلى صفوف منتخب “الديوك” الأسبوع الماضي، وذلك بعد غياب طويل دام أكثر من خمسة أعوام، بسبب قضية ابتزاز بفيديو جنسي ضد زميله السابق ماثيو فالبوينا، وبات مهددا الآن بالغياب عن بطولة “يورو 2020” التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى الـ11 من شهر يوليو المقبل.

وسيستهل منتخب فرنسا وصيف بطل النسخة الماضية، مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، المؤجلة من العام الماضي “يورو 2020″، بمواجهة نظيره الألماني يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات مجموعة “الموت” السادسة، التي تضم أيضا منتخب البرتغال حامل اللقب، إضافة إلى هنغاريا.

المصدر: وكالات

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