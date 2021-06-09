ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده تعمل على نطاق 360 درجة لاستئناف النشاط التجاري مع ليبيا.

دي مايو أوضح في تصريحات صحفية نقلتها عنه وكالة أنباء “آكي” الإيطالية طالعتها صحيفة المرصد أن هذا العمل لم يكن ممكنًا لولا عامين من الجهد الإيطالي لدعم عملية السلام، مؤكدًا أن ليبيا لديها الآن حكومة الوحدة الوطنية الراغبة بمزيد من الحضور لإيطاليا في البلاد.

وأضاف دي مايو: إن حجم التعاملات التجارية مع ليبيا قبل العام 2011 بلغت 15 مليون يورو، لتقف اليوم عند حاجز ملياري يورو فقط بسبب التوترات، مبينًا إمكانية استعادة هذا الحجم؛ لأن البلاد تمثل منصة تطل على البحر الأبيض المتوسط قادرة على جذب الاستثمارات.

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