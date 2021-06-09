ليبيا – ترأس رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الثلاثاء الاجتماع الدوري للإدارات العامة والمكاتب بالديوان، عقب اعتماد الهيكلية الجديدة من قبل رئاسة الديوان، بحضور وكيل الديوان علاء المسلاتي.

الاجتماع خصص بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة لمناقشة الموقف النهائي بشأن الخطة التشغيلية، والملاحظات الأخيرة عليها، بالإضافة إلى الاطلاع على نسبة إنجاز التقرير السنوي 2020؛ حيث أوضح رئيس مكتب التقارير أن العمل يقترب من الاكتمال، وأن من المتوقع تسليم المسودة الأولى للتقرير خلال الأسبوع القادم.وناقش الاجتماع سبل تطوير العمل، حيث اتفق على تشكيل لجنة تختص بوضع دليل شامل للتميز من كافة الجوانب، ولجنة أخرى لوضع التصور العملي لإدماج فكرة لجان الإشراف والدعم الفني ضمن هيكل الإدارات العامة والفرعية، بصورة تضمن الاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات الموجودة بالديوان، على أن تقدم اللجنتان عملهما للاعتماد النهائي في غضون أسبوع.

واختتم رئيس الديوان الاجتماع بالدعوة إلى تكثيف الجهود، والتركيز على إظهار الأثر الرقابي، وإحداث الفارق الإيجابي من خلال العمل المتميز لأعضاء الديوان وموظفيه..