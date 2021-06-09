صفع ماكرون على وجهه ليس الهجوم الأول عليه!

صفع ماكرون على وجهه ليس الهجوم الأول عليه!

فرنسا – تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصفعة من مواطن أثناء جولة داخلية قام بها امس الثلاثاء في منطقة لادروم الفرنسية، لكن هذا الموقف المحرج ليس الأول الذي يتعرض له ماكرون.

ففي عام 2016، تعرض ماكرون الذي كان وزير الاقتصاد للرشق بالبيض من قبل نقابيين يساريين خلال إضراب ضد إصلاحات العمل، وأكد ماكرون حينها أن هذه الحادثة لن تحد من تصميمه.

وخلال حملته الانتخابية في عام 2017، تلقى ماكرون بيضة أصابته في الرأس خلال معرض زراعي.

وفي عام 2017 أيضا، استهدف أحد المواطنين ماكرون ببيضة أيضا أصابته في رأسه، وكانت المرة الأولى التي يتعرض فيها لهجوم جسدي مباشر أثناء توليه الرئاسة.

المصدر: US NEWS + THE NEWS 24

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