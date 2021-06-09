ليبيا – أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن ليبيا فقدت نحو 50 ألف برميل يوميًا من إنتاج الخام لشركة أكاكوس للعمليات النفطية في الأسبوعين الفائتين، وأن الإنتاج من شركة الواحة للنفط انخفض بسبب حالات تسرب بخط أنابيب.

صنع الله وفي تصريح لوكالة “رويترز” حين سئُل عن العقبات الرئيسية أمام بلوغ الهدف قال: “الأمن إلى حد ما، ولكن الميزانية المشكلة الرئيسة”.

وأضاف أن تحسن الإنتاج في الحقول النفطية القائمة، والتي تعرض بعضها لأضرار بفعل الصراع، مهم لبلوغ هذا الهدف.

وقال صنع الله: إن المؤسسة تخطط لفتح مكتب في لندن الشهر الجاري، وهو مشروع استغرق سنوات لتنفيذه، وذلك بهدف تسهيل ممارسة نشاطها.

وتابع بالقول: إن المكتب سيركز على المشروعات هندسية وسلاسل الإمداد والتدريب.

وأضاف أن المؤسسة أعادت تدشين خطط تحسين اتفاقات المشاركة في الإنتاج مع شركات النفط العالمية وهي عملية بدأت في 2012-2013.

وأكمل: “فهمنا من شركائنا النفطيين على مدى السنوات القليلة الماضية أن لديهم بعض بواعث قلق، وعكفنا على علاجها، ولهذا السبب يجب وضع نموذج جاذب لشركات النفط العالمية”.

صنع الله اختتم تصريحه بالقول: “إن المؤسسة تخطط لعقد ورشة عمل مع هذه الشركات قبل طلب موافقة الحكومة على تحديث نموذج اتفاق التنقيب والمشاركة في الإنتاج الحالي، دون أن يكشف عن التغييرات التي تسعى إليها”.

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