مصر – وجهت الفنانة المصرية سمية الخشاب، نصيحة خاصة لطلاب المدارس تزامنا مع بدء الامتحانات لبعض الصفوف الدراسية، وذلك للتغلب على التوتر مع فترة الامتحانات الذي يعاني منه الطلبة.

ونصحت سمية الخشاب الطلبة بالتغلب على التوتر الذي قد يلحق بهم خلال فترة الامتحانات بـ“الرقص“.

وكتبت سمية الخشاب، في منشور لها عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“: ”حبايبي أنا عارفة انكم بتمتحنوا دلوقتي قلبي معاكم وأول ما تبقوا stressed قوموا ارقصوا“.

على الجانب الآخر، طرحت سمية الخشاب أغنيتها الجديدة ”أوعدك“، مع عمر كمال، عبر القناة الرسمية لمغني المهرجانات بموقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“. وتشهد الأغنية التجربة الأولى لسمية في عالم الغناء الشعبي.

وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مسلسل “موسى” الذي شاركت من خلاله في المارثون الرمضاني السابق، مع محمد رمضان، وجسدت دور ”حلاوتهم“ خلال أحداث المسلسل الذي أخرجه محمد سلامة.