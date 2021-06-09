في أول إصدار لصكوكها.. “أرامكو” تتلقى طلبات بأكثر من 55 مليار دولار

في أول إصدار لصكوكها.. “أرامكو” تتلقى طلبات بأكثر من 55 مليار دولار

السعودية – أعلن في السعودية أن شركة “أرامكو” تلقت طلبات بأكثر من 55 مليار دولار بعد إصدار صكوك على ثلاث شرائح.

ويعد هذا أول إصدار لصكوك مقومة بالدولار لشركة “أرامكو” السعودية ووفقا لما أعلن فإن الشركة السعودية تتوقع بيع صكوك بقيمة ستة مليارات دولار على ثلاث شرائح.

وتلقى المستثمرون المحتملون تسعيرا استرشاديا لشريحة الثلاث سنوات عند 105 نقاط أساس فوق الخزانة الأمريكية، وللخمس سنوات عند 125 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية وللعشر سنوات عند 160 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية.

لكن بعد ذلك قلصت “أرامكو” السعر الاسترشادي إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لصكوك لأجل 3 سنوات ونحو 90 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية لصكوك لأجل 5 سنوات وحوالي 125 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية لصكوك لأجل 10 سنوات.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares