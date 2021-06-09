ليبيا – ناقشت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو استعدادات ليبيا وتركيا لعقد مؤتمر برلين 2.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى أن المناقشة التي تمت في لقاء تم وصفه بـ”غير الرسمي”، شملت فضلًا عن الاستعدادات لعقد المؤتمر خلال الأسابيع القادمة، كيفية توحيد الجهود باتجاه تنفيذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية وتحقيق الاستقرار.

وأكدت المنقوش أن الرؤية والقيادة الليبية ستكون حاضرة بقوة على طاولة برلين 2، فيما جدد أوغلو التأكيد على دعم بلاده الكامل لليبيا وجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار على كل الصعد، فيما تم الاتفاق على الاستمرار في التنسيق المشترك قبل المؤتمر ليعلن أوغلو زيارته لطرابلس خلال الأسبوع المقبل.

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