قبل انطلاق بطولة “كوبا أمريكا” 2021.. أرقام ميسي في 5 نسخ للبطولة

قبل انطلاق بطولة “كوبا أمريكا” 2021.. أرقام ميسي في 5 نسخ للبطولة

الأرجنتين – يسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب “التانغو” للتتويج لأول مرة في تاريخه، بلقب كوبا أمريكا المقررة من 13 يوليو الجاري وحتى 10 يوليو المقبل في البرازيل.

وشارك ليونيل ميسي (33 عاما) خمس مرات في بطولة كوبا أمريكا (2007، 2011، 2015، 2016، 2019).

وخاض “البرغوث” الأرجنتيني 27 مباراة بقميص منتخب “التانغو” في بطولة كوبا أمريكا (2277 دقيقة)، وسجل خلالها 9 أهداف، إضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.

وتجرع “البرغوث” الأرجنتيني مرارة الهزيمة في نهائي كوبا أمريكا مرتين مع منتخب بلاده أمام تشيلي في عامي (2015 و2016) بركلات الترجيح (4-1) و(4-2) على الترتيب.

وحصل ميسي على 3 بطاقات صفراء طوال مشاركاته في كوبا أمريكا، إضافة إلى بطاقة حمراء وحيدة في مباراته أمام تشيلي، التي أقيمت على ملعب “أرينا كورينثيانز”، لتحديد المركزين الثالث والرابع في النسخة 2019.

ومن المقرر أن يستهل منتخب الأرجنتيني مشواره في البطولة بمواجهة نظيره التشيلي، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم ايضا، منتخبات الأوروغواي وباراغواي وبوليفيا.

المصدر: وكالات

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