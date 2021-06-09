روسيا – علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على احتمال فصل روسيا عن نظام “سويفت” للمدفوعات الدولية.

وقال لافروف، اليوم الأربعاء في منتدى “قراءات بريماكوف” الدولي السنوي، إن المسؤولين الغربيين لم يطالبوا بفصل روسيا والصين عن “سويفت”.

وتابع قائلا: “لم يطالب أي من المسؤولين الغربيين بحسب ما أتذكر بحجب سويفت عن روسيا أو الصين باستثناء بعض الدعوات من بعض السياسيين”.

وأشار إلى أن الممثلين الرسميين البارزين للدول الغربية ولا حتى ممثلي نظام “سويفت” نفسهم لم يطلقوا بتصريحات من هذا النوع.

وفي وقت سابق أعرب الوزير الروسي عن ثقته في أن الحكومة والبنك المركزي والإدارات المالية الأخرى في روسيا تحضر الحلول الممكنة لتجاوز هذه المسألة في حال تم فصل روسيا عن “سويفت”.

تجدر الإشارة إلى أن “SWIFT” هو نظام دولي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، وترتبط به أكثر من 11 ألف من أكبر المؤسسات في جميع دول العالم تقريبا.

وقد تحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن إمكانية فصل روسيا عن منظومة “SWIFT” كواحدة من أشد العقوبات الغربية التي يمكن أن تفرض ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي

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