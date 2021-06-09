روسيا – افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من مصنع “آمور” لمعالجة الغاز، ويتم تنفيذ المشروع البالغة قيمته نحو 13 مليار دولار، من قبل شركة “غازبروم” الروسية.

ودشن الرئيس الروسي المرحلة الأولى من المشروع عبر تقنية الفيديو، وخلال كلمة في مراسم التدشين أشاد بالمشروع وشدد على أهميته للاقتصاد الروسي.

وقال الرئيس الروسي، إن “مشروع برأس مال كبير ومهم، حيث تبلغ تكلفة المشروع بأكمله أكثر من 1 تريليون روبل (نحو 13 مليار دولار)، أنا متأكد من أن المرحلة الأخيرة ستبدأ في عام 2024 – 2025 كما هو مخطط”.

كذلك هنأ المشاركين في المشروع، وشكرهم على مثابرتهم ومسؤوليتهم، مشددا على أهمية المشروع للاقتصاد الروسي، وقال بوتين إنه “تم إنشاء مصنع واسع النطاق، ودون مبالغة ذو أهمية استراتيجبة، والمصنع مهم ليس فقط للصناعة ولكن للاقتصاد الوطني بأكمله، ولتنمية شرق سيبيريا والشرق الأقصى”.

ويقع مصنع “آمور” للغاز بالقرب من مدينة سفوبودني بمقاطعة آمور، ويعد المصنع أحد أكبر مشاريع البنية التحتية لشركة “غازبروم” في الشرق الأقصى، وتم البدء في بناء المصنع بالعام 2015.

وسيقوم مصنع “آمور” بمعالجة الغاز الطبيعي متعدد المكونات، ومن المتوقع أن تبلغ طاقة المصنع السنوية لمعالجة الغاز 42 مليار متر مكعب بحلول عام 2025. وفي إطار المشروع سيتم تشغيل 7 خطوط إنتاج على مراحل، وتصل طاقة كل واحد منها إلى 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

ومن المخطط أن ترتفع القدرة التكريرية لشركة “غازبروم” بنسبة 80% بعد وصول المصنع إلى طاقته الكاملة.

المصدر: تاس

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