ليبيا – أطلقت الشركة القابضة للاتصالات أمس الثلاثاء مبادرة خيرية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود تحت شعار “وتعاونوا”، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة تهدف المبادرة لجمع التبرعات عبر الرسائل النصية “sms” وإيداعها في حساب خاص، وذلك لصيانة مساكن الأسرة المعوزة، حيث تستهدف صيانة 100 مسكن حسب التوزيع الجغرافي وبنسب متفاوتة حسب التوزيع السكاني بقيمة تقديرية 50000 دينار لكل منزل، وبقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليون دينار.

كما تهدف المبادرة إلى شراء بطاقات الدفع المسبق لتوفير خدمات صحية وسلع غذائية، حيث سيتم مساعدة 1000 مريض من ذوي الأمراض المزمنة بقيمة مالية تتراوح بين الـ 2000 إلى الـ 5000 دينار موزعين على كافة ربوع ليبيا، لمساعدتهم في توفير الأدوية بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دينار والمعيلين للعائلات المحتاجة، وذلك بإيداع قيمة مالية تتراوح بين 1000 و2000 دينار وبقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون دينار ليبي.

يُشار إلى أنه ستشكل لجان لدراسة الوضع الاجتماعي والإنساني للأسر والأشخاص المستهدفين لتنفذ المبادرة.

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