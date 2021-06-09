الصومال – ذكرت وسائل إعلام صومالية أن المرشح للانتخابات الرئاسية، عبد الكريم جوليد وصف “الزج” بقوات صومالية في الحرب بإقليم تيغراي الإثيوبي بأنه خيانة وطنية وأمر مروع.

وتطرق المرشح الرئاسي الصومالي، وفق صحيفة الصومال الجديد، إلى قوات صومالية قيل إنها أرسلت إلى إريتريا للتدريب، إلا أن “تقريرا دوليا كشف أنها تشارك في الحرب بإقليم تيغراي بشمال إثيوبيا”.

وبهذا الشأن، رأى جوليد أن “استخدام القوات المرسلة إلى إريتريا للتدريب في حرب تيغراي أمر مروع وخيانة وطنية لم تحدث من قبل في البلاد”.

وطالب المرشح الرئاسي الصومالي، الحكومة الفيدرالية بالرد على ما وصف بالإجراء “غير المقبول”، مشددا على أنه “لن يُقبل من الرئيس المنتهية ولايته أن يقوم بتضليل الشعب الصومالي. يجب تقديم رد مناسب وفوري”.

ونٌقل عن جوليد وصفه ما جرى بـ”فضيحة كبرى لا يمكن التغاضي عنها”، موجها انتقادات حادة للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، لأنه حسب وصفه “اعتاد على التهرب من الحقيقة ومشاركة الشعب في ما يحدث من الأمور”.

وطالب المرشح الرئاسي بإعادة الجنود فورا إلى بلادهم، معبرا عن مشاركته “عائلات الجنود الذين تعرضوا للخيانة في حزنها وألمها”.

المصدر : الصومال الجديد

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