ليبيا – تساءل نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق هل بعد احتدام التجاذبات والخلافات حول القاعدة الدستورية قدر البلاد اليوم أن تُؤبَّد انقساماتها، وأن تُنقَل الصراعات الميدانية، بتعبيرات جديدة وبوسائل متطورة ومتخفية، إلى مؤسسات الدولة وإلى دستورها وربما أيضًا إلى انتخاباتها؟

معيتيق قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هناك قاعدة أصولية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالانتخابات واجب وطني وأخلاقي لإخراج ليبيا من (ديمومة المؤقت) وتحقيق السلم والاستقرار والتنمية، وهذا الواجب لا يتم إلا بتحقق شرط يرتقي إلى مستوى الواجب هو صياغة الآليات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات”.

وتابع: “فلماذا لا يريد البعض الذهاب إلى الانتخابات؟ ولماذا يخافون من الاحتكام إلى شعبنا؟ ولماذا يريدون تأبيد الأوضاع الراهنة؟ ولماذا يريدون استعمال الدستور لحجز مكان لهم في المستقبل؟ فليبيا كبيرة تسع الجميع”.

كما أضاف: “نعم بلادنا أوسع من الصدور الضيقة التي لا تقبل بالمخالفين. بلادنا أوسع من القواعد والإعلانات الدستورية التي تصاغ على المقاس. بلادنا أكبر من الحسابات والولاءات والإيديولوجيات. ليبيا لا بد أن تعود اليوم إلى الليبيين”.

Share and Enjoy ! 0 Shares