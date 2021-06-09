باراغواي – حافظ منتخب البرازيل على سجله المثالي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، بعد فوزه اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة على مضيفه باراغواي، بهدفين دون رد.

وأحرز النجم نيمار هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة، وأضاف لوكاس باكيتا هدفا في اللحظات الأخيرة (الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع)، لتحقق البرازيل انتصارها السادس على التوالي في التصفيات.

ويتصدر منتخب البرازيل، جدول ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية بالعلامة الكاملة (18 نقطة من 6 مباريات)، فيما تجمد رصيد باراغواي عند 7 نقاط في المركز السادس.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى تلقائيا إلى نهائيات مونديال 2022، بينما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع فريق من قارة أخرى.

المصدر: RT

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