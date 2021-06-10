الولايات المتحدة – تغلب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على نظيره الكوستاريكي (4-0) في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، وذلك ضمن استعداداتهما لبطولة كأس “الكوناكاف” الذهبية لكرة القدم.

ووقع على رباعية منتخب “العم سام” كل من اللاعبين، برندن آرونسون، وداريل دايك، وريجي كانون، وجيوفاني ريينا، في الدقائق (8، 42، 52، و77 ضربة جزاء) على الترتيب، في ملعب “ريو تينتو ستاديوم” بمدينة سولت لايك سيتي.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي منطقة “الكوناكاف”، التي ستقام في الفترة ما بين الثاني من يوليو وحتى الأول من أغسطس المقبلين.

يذكر أن منتخب الولايات المتحدة توج، يوم الاثنين الماضي، بلقب بطل النسخة الأولى لدوري أمم “الكونكاكاف”، على حساب نظيره المكسيكي، إثر فوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية، التي جرت على ملعب ” Broncos Stadium at Mile High” بمدينة دنفر الأمريكية.

بينما فشل منتخب كوستاريكا في احتلال المركز الثالث، إثر خسارته أمام منتخب الهندوراس بركلات الترجيح (4-5).

المصدر: RT

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