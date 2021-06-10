البرتغال – حقق المنتخب البرتغالي فوزا عريضا على ضيفه الإسرائيلي (4-0) في المباراة الودية التي جمعتهما امس وذلك ضمن استعداداته لخوض نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020”.

وافتتح البرتغالي برونو فرنانديز التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 42 بتسديدة قوية أرضية زاحفة في الزاوية اليسرى. وضاعف زميله النجم كريستيانو رونالدو، النتيجة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وعزز الظهير الأيمن جواو كانسيلو تقدم البرتغال بتسجيله الهدف الثالث، في الدقيقة 86، ومن ثم عاد زميله برونو فرنانديز ووقع على هدفه الشخصي الثاني والرابع لبلاده، عندما كان اللقاء بلفظ أنفاسه الأخيرة.

ووصل رونالدو “صاروخ ماديرا”، قائد منتخب البرتغال وهدافه التاريخي، إلى هدفه رقم 104 بقميص بلاده، ليصبح على بعد 5 أهداف فقط من معادلة رقم الهداف التاريخي للمنتخبات الذي يحمله المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي.

يذكر أن منتخب البرتغال سيبدأ حملة الدفاع عن لقب بطل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، المؤجلة من العام الماضي “يورو 2020″، بمواجهة نظيره الهنغاري، يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات مجموعة “الموت” السادسة، التي تضم أيضا منتخبي ألمانيا وفرنسا وصيف بطل أوروبا 2016.

المصدر: RT

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