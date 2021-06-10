ليبيا – التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة العميد خالد التيجاني اليوم الخميس بوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي في ديوان الوزارة بطرابلس.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية، والجهود التي تبذلها مديريات الأمن والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني وإيجاد الحلول لها.
وبحث المجتمعون عدة مواضيع أمنية أخرى تهم الشأن الداخلي لوزارة الداخلية وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل لبعض أعضاء هيئة الشرطة والمكونات التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية .
وكما تم خلال الاجتماع التأكيد على أن وزارة الداخلية بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية، وبأن رجال الشرطة والأمن في كافة ربوع ليبيا أوكلت لهم مهام حفظ الأمن، والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين ومحاربة كافة أشكال الجريمة، وهذا لا يأتي إلا من خلال تظافر كافة الجهود الأمنية وتوحيد الصف من أجل فرض الأمن في كافة ربوع الوطن.
واستمع الوزير لشروحات وافية من قبل الوكيل حول سير العمل الأمني بالمنطقة، والجهود التي بذلت وما زالت تبذل، من أجل الارتقاء بمستوي العمل الأمني بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن.
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