ليبيا – تدارس وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع السفير المصري في ليبيا محمد سليم آلية تنظيم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد أن عملية التدارس تمت خلال لقاء جمع الجانبين في مقر الوزارة، بحضور وكيلها للشؤون التجارية، ومدير إدارة التعاون الدولي والفني والمستشار القانوني للحويج.

وأضاف البيان: إن الجانبين بحثا آخر المستجدات الخاصة بالاجتماع المرتقب للجنة العليا الليبية المصرية خلال الفترة القادمة، والصعوبات العراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وتسهيل إجراءات تنقل المواطنين، مع التأكيد على ضرورة تسهيلها عبر كافة المنافذ واستئناف حركة الطيران لدعم التبادل التجاري.

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