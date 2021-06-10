الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات وأفراد من اليمن وسوريا والإمارات

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات وأفراد من اليمن وسوريا والإمارات

الولايات المتحدة – أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين وغيرهم.

وأفادت الوزارة في بيان أن هذه العقوبات “مرتبطة بالإرهاب”، وتم فرضها على “أعضاء شبكة تساعد الحرس الثوري الإيراني والحوثيين باليمن”.

وأضافت أن “هذه الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين من مبيعات سلع منها النفط الإيراني”.

وشملت العقوبات يمنيين اثنين وسوريين وإماراتي وصومالي وهندي، بالإضافة إلى كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء باليمن التي تسيطر عليها جماعة “أنصار الله” الحوثية.

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares