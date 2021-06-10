فرنسا – حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، مواطنه الدولي كيليان مبابي، على البقاء في صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان والاستمرار في المنافسة في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية مع زيارته للمنتخب الفرنسي الذي يستعد لخوض نهائيات بطولة أوروبا “يورو 2020”: “من الأفضل أن يستمر في صفوف باريس سان جيرمان بالنسبة للنادي وبالنسبة للبطولة الفرنسية. لكني رغم ذلك لا يمكنني الضغط على أي لاعب”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إن مبابي سيستمر في صفوف نادي العاصمة الفرنسية وسينافس معه في البطولة الفرنسية الموسم المقبل.

وينتهي عقد كليان مبابي (22 عاما) مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض حاليا كل عروض التجديد من النادي، وارتبط اسم المهاجم الفرنسي الشاب بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد، حيث يسعى رئيس النادي الإسباني فلورنتينو بيريز إلى ضم اللاعب منذ زمن طويل.

المصدر: “رويترز”

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