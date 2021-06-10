ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس سفير جمهورية النمسا لدى ليبيا كريستوف مايونبورغ، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

الاجتماع استعرض تحضيرات المفوضية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، وسبل دعم حكومة النمسا للمفوضية في هذه المرحلة على المستوى الفني والاستشاري، حيث يأتي ذلك في إطار دعم المجتمع الدولي لهذا الاستحقاق، لما يمثله من انعكاس على خارطة السلام والاستقرار للمنطقة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

كما بحث رئيس مفوضية الانتخابات مع سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا محمد ثروت سليم الخميس سبل التعاون مع الحكومة المصرية لإنجاح الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

السفير المصري أعرب بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات عن ترحيبه بما أفضى إليه الحوار السياسي بالتوجه إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، لما يمثله من أمن واستقرار على دول الجوار والمنطقة العربية، مشيدًا بجهود المفوضية لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.

Share and Enjoy ! 0 Shares