ليبيا – أكد عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي أن مجلس الدولة يتعمّد عرقلة اختيار المناصب السيادية، ولا نتوقع الانتهاء من عملهم قبل الجلسة المقبلة.

العرفي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” قال: تصريحات رئيس “مجلس الدولة”حول توحيد المؤسسة العسكرية تنمّ عن المساومة، ونحن نرفض مبدأ الخلط بين كل المؤسسات.

وأضاف: “تمرير المناصب السيادية في حال استمر الاستشاري في تعنّته، يتطلب اتخاذ خطوة من مجلس النواب، وهي تجاوز عمل مجلس الدولة وتمرير الأسماء المقترحة، ونرفض تجاهل المنطقة الجنوبية، ونواب الجنوب غير راضين عن عمل المشري، وسنقف معهم”.

العرفي اختتم بالقول: “لن تعتمد ميزانية إلا بانتهاء المناصب السيادية، وبالإمكان صرف المرتبات وما في حكمها وما طرأ عليها إلى حين الانتهاء من عملهم”.

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