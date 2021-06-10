ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي إن التحرك فعليًا لفتح الطريق الساحلي خطوة مهمة وممتازة في سبيل تسهيل حركة التنقل وعبور البضائع بين شرق البلاد وغربها، مشيرًا لوجود سيطرة من غرفة عمليات سرت – الجفرة على الميليشيات المسلحة خاصة، مؤكدًا أن الميليشيات المسلحة في غرب البلاد تطالب بأموال لفتح الطريق الساحلي.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الخميس، شدد على ضرورة تقديم الدعم الكامل للجنة العسكرية “5+5” كي تؤدي مهامها بشكل كامل، بعيدًا عن سطوة الميليشيات المسلحة، وضعف مجلس الرئاسي والحكومة.

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