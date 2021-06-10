ليبيا – أكد عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أنه من الأفضل أن تكون الانتخابات الرئاسية عن طريق الشعب مباشرة.

بعيرة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأخيرة قال: إن الانتخاب المباشر من الشعب يعبر عن العقل الجماعي لليبيين بالكامل. مضيفًا: “لدينا متسع من الوقت إلى آخر السنة فمن الممكن التحضير لهذا الأمر”.

ورأى أن انتخاب الرئيس عن طريق مجلس النواب ستسيطر عليه مجموعات معينة الأمر ستتسبب في الرجوع إلى ذات المربع الأول وذات المشاكل.

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