العراق – أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، حرص بلاده على توفير البيئة الاستثمارية للشركات الروسية للعمل في العراق.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية، أن “الوزير استقبل السفير الروسي في بغداد، إيليروس كوتراشيف، وبحثا آفاق تعزيز التعاون بين البلدين”.

وأضاف، أن ” الوزير عبد الجبار أكد حرص الوزارة على توفير البيئة الاستثمارية للشركات الروسية والعمل على تطوير مساحة التعاون المشترك في قطاع الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى المجالات الأخرى”.

وأشاد وزير النفط العراقي بدور الشركات الروسية في تطوير الحقول النفطية العراقية.

من جانبه عبر السفير الروسي عن رغبة شركات بلاده بزيادة مساحة التعاون بين البلدين في قطاع النفط والطاقة.

المصدر: RT

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