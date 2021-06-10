ليبيا – حذّر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة من عواقب كارثية جراء إقدام الحكومة الراهنة على إبرام أي عقود، أو مذكرات تفاهم في القطاع الاقتصادي، في ظل انعدام بيئة تشريعية تحمي حقوق الدولة الليبية.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس، أشار إلى قضايا تعويضات رفعتها شركات أجنبية على ليبيا، بعد تعطل تنفيذ عقود مشاريع وقعها النظام السابق معها، وتسببت الأحداث التي شهدتها البلاد بعد سقوط هذا النظام في تعطل هذه المشاريع ذات الميزانيات الضخمة جدًا.

وأوضح أن هذا السيناريو قد يتكرر الآن إذا تم التركيز على إسالة لعاب الشركات والدول الأجنبية لدخول السوق الليبية، دون أن يشهد الوضع الأمني تحسنًا من خلال توحيد المؤسسة العسكرية.

بن شرادة طالب أن تصب الرحلات الخارجية المكوكية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أو لأعضاء المجلس الرئاسي، فيما يخدم التمهيد للانتخابات، وإخراج المرتزقة، ورفع معاناة المواطن في التصدي لجائحة كورونا وحل أزمة الكهرباء المتفاقمة.

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