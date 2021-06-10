إسرائيل – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولين إسرائيليين كبارا أطلقوا حملة لمقاطعة مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، خلال جولته الإقليمية الأخيرة.

ونقل موقع “والا” الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الهولندي كوبمانز قبل أسبوعين أبلغ سفير تل أبيب لدى الاتحاد الأوروبي روني لاشنو-يعار برغبته في زيارة الدولة العبرية ضمن إطار الجولة الإقليمية التي قام بها مؤخرا ولقاء عددا من المسؤولين فيها.

وأعرب لاشنو-يعار، حسب الموقع، عن دعمه لهذه الفكرة، غير أن المسؤولين في إسرائيل رفضت كل مطالب المبعوث الأوروبي للقاءهم، ونصحت الخارجية الإسرائيلية في نهاية المطاف المبعوث الأوروبي بتأجيل الزيارة إلى موعد آخر.

وقالت مصادر “والا” إن “حملة المقاطعة” هذه جاءت على خلفية ما تعتبره السلطات الإسرائيلية “نقص الدعم” إليها خلال جولة التصعيد الأخيرة حول قطاع غزة من قبل المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”

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