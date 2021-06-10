ليبيا – استمعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة استماع خاصة لما أفاد به وزير الخارجية أنتوني بلينكين بشأن الأوضاع في ليبيا.

ووفقًا لما ورد خلال الجلسة وتابعته وترجمت ما يخص الأزمة الليبية منه صحيفة المرصد، شدد بلينكين على سعي الرئيس الأميركي جو بايدن على إثارة أنشطة تركيا في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط خلال اجتماع المقبل مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ورد بلينكين على سؤال من السيناتور الديموقراطي بوب مينينديز حول أنشطة تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان الاستفزازية في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقول إنها مزعجة للغاية للولايات المتحدة التي يعرف الجميع حجم خلاقاتها العميقة مع الأتراك.

بدوره أشار مينينديز إلى الانتهاك المستمر للقانون الدولي من قبل الأتراك عبر إعلان منطقة اقتصادية خالصة عير معترف بها على الإطلاق، متجهة نحو ليبيا، فضلًا عن تدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للأخيرة، مؤكدًا أن تركيا تمارس دورًا شريرًا في الأراضي الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

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