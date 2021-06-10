سويسرا – أفادت الدائرة الفدرالية للشؤون الخارجية لسويسرا، اليوم الخميس، بأن قمة الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، ستعقد في “فيلا لا غرانج”.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة ونشر على صفحتها في “تويتر”: “تشكر سويسرا كلا البلدين (روسيا وأمريكا) على الثقة التي عبرا عنها في اختيار جنيف” مكانا لقمة الرئيسين.

ومن المتوقع أن تعقد قمة بوتين-بايدن في 16 يونيو الجاري في جنيف، وستتناول مسائل الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة فيروس كورونا، وأهم المحاور الدولية والنزاعات الإقليمية.

وتزيد واشنطن بانتظام عقوباتها على موسكو، مستخدمة “الوضع في مجال حقوق الإنسان” كذريعة لفرض قيود جديدة.

بدورها أدرجت روسيا الولايات المتحدة على قائمة الدول غير الصديقة بالنسبة لها. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن العلاقات بين البلدين تقع حاليا في مأزق، مضيفة أن أهم شيء اليوم هو إيجاد وسيلة للخروج منه.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares