مصر – التقى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية ووفد من قيادة الحركة، وزير المخابرات المصرية عباس كامل في القاهرة.

وقالت الحركة في بيان لها إن “هنية ووفدا من قيادة الحركة التقوا الوزير كامل في القاهرة، حيث تم بحث العديد من القضايا، وخاصة تثبيت نتائج معركة سيف القدس، وخاصة في القدس والأقصى، وتعزيز الإنجاز الكبير الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني”.

وأضافت أنه “تم التأكيد على تعزيز العلاقة مع مصر الشقيقة وسبل تطويرها، واضطلاع مصر بعدد من الملفات المهمة على المستوى الفلسطيني، وتوجيه عميق الشكر لمصر ومواقفها قبل وأثناء وبعد معركة سيف القدس، وجهودها في وقف العدوان وإعادة الإعمار”.

وأشارت إلى أنه “تم البحث خلال اللقاء سبل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز وحدته الداخلية”.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares