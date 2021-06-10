ليبيا – أعلن وزير السياسات الزراعية الإيطالي ستيفانو باتوانيللي أن الحكومة تعتزم الشروع في حوار مع السلطات الليبية في سياق ترسيم حدود المناطق البحرية الخالصة، في إشارة إلى مسألة صيد الأسماك قُبالة المياه الليبية والتي وصفها بـ”الشائكة”.

الوزير وفي مساءلة أمام مجلس النواب أمس الأربعاء وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية قال: “فيما يتعلق بالمسألة الشائكة للغاية المتعلقة بالصيد، أذكر أن إعلان الطرف الليبي للمنطقة المحمية البحرية هو أمر مشروع بحد ذاته، كما أفادت وزارة الخارجية”، مضيفًا: “لذلك نحتاج إلى تحديد أدوات انتقالية على وجه السرعة لضمان دعم صيادي الأسماك ومالكي السفن الأكثر تضررًا بشكل مباشر من هذا الوضع”.

ورأى الوزير أنه بوسع إيطاليا وليبيا استكشاف إبرام اتفاقية مؤقتة على الصعيد الثنائي، مما يجعل من الممكن بمقتضاها تحديد الطريقة التي من شأنها تعزيز الاتفاقات بين المشغلين الإيطاليين والليبيين في القطاع الخاص، وتسهيل منح تراخيص الصيد في المناطق المحمية.

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