ليبيا – أجرى وزير الصحة علي الزناتي سلسلة من الزيارات التفقدية لعدد من المرافق الصحية الواقعة بمدينة بنغازي، رفقة عميد بلدية بنغازي المهندس صقر بو الجواري، ووفد من مديري الإدارات ومسؤولين ومستشارين بوزارة الصحة.

وشملت الزيارات وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة كلًا من مستشفى الجمهورية، ومستشفى العيون، ومركز القلب، والمركز الوطني لعلاج الأورام، ومركز بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب.

هذا واطّلع الوزير والوفد المرافق له على سير العمل داخل هذه المرافق، وعلى مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها، كما التقى بمسؤوليها، واستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول الخدمات المقدمة للمواطنين، وتجوّل داخل الأقسام والوحدات، للتأكد من انتظام العمل فيها وتوافر الإمدادات.

يذكر أن هذه الزيارة هى الأولى لمديري الإدارات بالوزارة للمستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة الشرقية.

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