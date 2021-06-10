أرمينيا – وافقت الحكومة الأرمنية في اجتماع اليوم الخميس، على اتفاقية مالية مع الاتحاد الأوروبي تتخلى بموجبها للاتحاد عن اسم “كونياك” الخاص بالمشروبات الكحولية الأرمنية.

ومقابل ذلك ستحصل أرمينيا على مبلغ قدره 3 ملايين دولار، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي” اليوم الخميس.

وقال مرسوم صدر عن الحكومة الأرمنية، إن “الغرض من الاتفاقية هو تسهيل الإنهاء السلس والفعال لاستخدام ماركة “كونياك” الخاصة للمنتجات الأرمنية، كذلك مساعدة الصناعة الأرمنية في الحفاظ على قدرتها التنافسية التصديرية”.

وتتضمن الاتفاقية كذلك تطوير اسم جديد للمنتجات الأرمنية بدلا من اسم “كونياك” وإعلانه وتسويقه في الأسواق المحلية والتقليدية الخارجية.

المصدر: نوفوستي

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