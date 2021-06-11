الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب فوق 1900 دولار للأونصة اليوم الجمعة، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1900.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش. وزادت الأسعار أكثر من 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1902.7 دولار للأونصة.

وكشفت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بقوة في مايو 2021، مما قاد إلى أكبر زيادة سنوية في نحو 13 عاما، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأدنى مستوياتها في قرابة 15 شهرا الأسبوع الماضي.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك نزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو أسبوع في الجلسة السابقة.

وأمس الخميس، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير وتعهد بتدفق منتظم للتحفيز خلال الصيف.

ويتحول الانتباه الآن إلى اجتماع البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسات، المقرر عقده في 15-16 يونيو 2021.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 28.07 دولار للأونصة، بينما ربح البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1151.98 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2772.71 دولار، ويمضي على مسار تسجيل نزول أسبوعي.

المصدر: رويترز

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