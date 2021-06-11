اليمن – اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي جماعة “أنصار الله” الحوثية، بمواصلة التصعيد العسكري و”خدمة مشاريع إيران” وعدم الاكتراث بالجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

وقال الرئيس اليمني في اتصال هاتفي مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، يوم الخميس: “في الوقت الذي يعمل المجتمع الدولي وبجهود صادقة من الأشقاء في إيجاد أمل وفرص للسلام تواصل مليشيات الانقلاب تصعيدها وحصدها للأرواح الأمنة والبريئة غير مكترثة بأي جهود لحقن الدماء اليمنية تواصلا لأجندتها وخدمة مشاريع إيران التدميرية في المنطقة”.

وأكد أن “دماء الأبرياء في أحداث متوالية وحرق الأسر والأطفال بصواريخ ومفخخات المليشيات لن يؤسس لسلام حقيقي بقدر تعميق الجراح وآلام شعبنا من قبل تلك المليشيات التي دمرت مقدرات الدولة وشرخت النسيج الاجتماعي وهجرت أبنائها”.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليمنية عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 27 آخرين بجروح في حصيلة أولية، اثر قصف الحوثيين بصاروخين باليستيين وطائرتين مفخختين، استهدف مسجدا في حي سكني وسط مدينة مأرب أثناء أداء صلاة المغرب، وسجنا للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب.

المصدر: وكالة سبأ

Share and Enjoy ! 0 Shares