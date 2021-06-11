ليبيا – استغربت المحامية التونسية وفاء الشاذلي تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأخيرة التي هاجم فيها القوات المسلحة الليبية ووصفها بـ”المرتزقة”.

الشاذلي أوضحت في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد أن هذه التصريحات الغريبة وغير المفهومة تحملها على التعليق متسائلة عن الذي أصاب تبون ليفقد البوصلة، ويصف الجيش العربي الليبي بالمرتزقة عبر قناة الجزيرة.

وأضافت الشاذلي بالقول: “لا أعتقد أن الشعب الجزائري يشاطر تبون الرأي؛ لأن هناك حقيقة دامغة إن أنكرها أو تجاهلها تبون فإن الشعب لا يجهلها، وهي النضالات التي قام بها الجيش الليبي التي قلبت المعادلة وأوقفت نزيف برنامج تدميري يطال حتى الجزائر”.

وتابعت الشاذلي متسائلة عن أثر ملف الصحراء الغربية في تبون إلى درجة الارتماء في أحضان الحلف القطري التركي، واستهداف من أغلق باب جهنم على الجزائر، مبينة أنها لن تقوم بتذكير تبون بأبناء ليبيا الذين آمنوا بتحريرها بعد أن ضرب الإرهاب خاصرتها لسنوات.

وأضافت الشاذلي: “لولا الجيش الليبي الذي خاض حرب تحرير لسنوات لكانت كامل المنطقة تحت سيطرة داعش، ولكننا اليوم ممالك داعشية، ولعل الذاكرة التي خانت تبون تعود إليه فيرجع لتاريخ تفتخر به ليبيا حين قررت قيادات الجيش رفع التحدي وأعلنت التصدي وإمساك زمام الأمور”.

واختتمت الشاذلي بالقول: “هذه القيادات قررت لملمة شتات الجيش الذي تسبب فيه الإخوان، وأعادت البناء بإمكانيات ضعيفة، لكن العقيدة القوية فعلت المعجزات وحررت أكثر من 90% من الأرض”.

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