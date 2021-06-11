ليبيا – أكد النائب العام الصديق الصور أنه لا يوجد في قانون العقوبات الليبي ما يمكن تسميته “جرائم حرب”؛ مشيرًا إلى أن هناك انتهاكات ترتكب خلال الأعمال العسكرية، ينظر فيها الادعاء العسكري.
الصور ردًا على سؤال لوكالة “سبوتنبك” الروسية حول كيفية تعامل الجهاز القضائي الليبي مع جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الثورة على حكم الزعيم السابق معمر القذافي، أو في مراحل الاقتتال بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق: “هناك الكثير من الجرائم التي ترتكب من خلال الأعمال العسكرية، وهي من اختصاص الادعاء العسكري والمدعي العام العسكري، لا يوجد في ليبيا شيء أسمه جرائم حرب بالوصف، في قانون العقوبات؛ ولكن توجد جرائم انتهاكات ترتكب نتيجة لدوافع وأبعاد ما، ونتعامل معها ككل القضايا المهمة والخطيرة”.
وحول ما إذا سيكون هناك عفو عام على من ارتكب جرائم وانتهاكات خلال الفترة منذ 2011 إلى 2021، أكد النائب العام على أن العفو العام على بعض الفئات المشاركة في أعمال عدائية في طرابلس وبنغازي، من اختصاص مجلس النواب.
وأضاف: “إذا رأى الليبيون أن المصالحة والعفو عن الجرائم أجدى من إحالة هؤلاء للمحاكمة، لأن النتائج التي تترتب على ذلك قد تضر بالنسيج الاجتماعي وبالوحدة الوطنية؛ بإمكان مجلس النواب أن يصدر قانون العفو، والقضاء والنيابة العامة ملزم”.