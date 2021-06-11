سنغافورة – خسر البطل الجزائري، إلياس محمودي، أمام متحديه التايلندي مونغكولبيتش بتشيندي، في النزال الذي جمعهما اليوم الجمعة، ضمن دورة “ONE FC Full Blast II” للملاكمة التايلندية مواي تاي.

وتمكن بتشيندي من إسقاط إلياس محمودي الملقب بـ”القناص” على أرض الحلبة في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم في سنغافورة، ليفوز الملاكم التايلندي بفضل ذلك بالنقاط.

واكتسب إلياس محمودي (23 عاما) الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، شهرة كبيرة في أواخر سنة 2019، بفوزه على التايلندي، لا ردسيلا بيكات، بطل العالم السابق ثلاث مرات في ملاكمة “المواي تاي”.

المصدر: “sportbox.ru”

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