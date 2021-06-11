ليبيا – ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية وأعضاء المجلس.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد إلى أن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة في المنطقة الشرقية شهد مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالمركز التابع للوزارة، ومنها تخصيص مقر جديد له.

وأضاف البيان: إن الاجتماع تدارس مشاركة الوزارة في لجنة المصالحة الوطنية بأخصائيين اجتماعيين ودورهم في نجاح اللجنة، فضلًا عن مناقشة ملفات متضرري الحرب والمهجرين والنازحين، فيما تم الاتفاق على ضرورة وجود 3 مراكز دراسات اجتماعية في مدينة بنغازي والعاصمة طرابلس واستحداث آخر بمدينة سبها.

وتم الاتفاق على تزويد الوزارة بالدراسات والبحوث وتوصيات المؤتمرات التي تم عقدها بالمركز وتنسيق الجهود معها حول مختلف الفعاليات والمناسبات في قادم الأيام، لتؤكد الكيلاني دعمها ومساندتها للمركز وتوفير الإمكانيات وحلحلة العراقيل حتى يقوم بمهامه.

Share and Enjoy ! 0 Shares