ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بوزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “جيمس كليفيرلي” لتدارس تطورات الأزمة الليبية.

ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي طالعته صحيفة المرصد، فقد شدد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره وزير الدفاع البريطاني “بن والس” على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، فيما ثمن الوزيران دور رئيس المجلس الرئاسي في توحيد البلاد.

وأكد “كليفيرلي” و”والس” أن المنفي حريص على توحيد المؤسسات مع التشديد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وقبول نتائجها، والدعم الكامل لتأهيل المؤسسة العسكرية. فيما أشاد رئيس المجلس الرئاسي بالدور الكبير لبريطانيا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وأكد المنفي ضرورة تعاون بريطانيا والمجتمع الدولي في دعم السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة ولجنة الـ10 العسكرية المشتركة، لغرض تحقيق أهداف فتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.

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