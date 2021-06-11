ليبيا – أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش رفضها وجود أي قواعد أجنبية لأي دولة داخل ليبيا التي لن تكون قاعدة خلفية لبعض الدول.

موقف المنقوش جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته بالعاصمة طرابلس، إلى جانب وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “جيمس كليفيرلي”، وفيه شددت على أن ليبيا لن تكون واجهة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، ولا يمكن أن تصبح أجواؤها وأراضيها قاعدة لأي قوة ولأي دولة كانت.

وأضافت المنقوش: إن انخراط ليبيا وانسجام مواقفها الرسمية مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بها وتصميم الدول بالخصوص يقابله إرادة ليبية راسخة للوصول إلى الاستقرار، معربة عن تقديرها لاستعداد بريطانيا الضغط على الدول المتداخلة في البلاد.

ودعت المنقوش لضرورة التنسيق وتعزيز المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية عبر إنشاء مجموعة استقرار البلاد، فضلًا عن أهمية التعاون الليبي والبريطاني في جميع المجالات خصوصًا المالية والإدارية، وتطوير هذا لما يخدم شعبي البلدين، مطالبة “كليفيرلي” بالعمل على إعادة فتح سفارة بلاده وقنصليتها في طرابلس وبنغازي.

ورحبت المنقوش بزيارة الوفد البريطاني ودعم بريطانيا لحكومة الوحدة الوطنية وتميزها وانخراطها لإنجاح مخرجات مؤتمر برلين 1 و2 الهادف لاستقرار ليبيا وإنجاح العملية السياسية.

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