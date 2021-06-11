فرنسا – وصل النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى مباراة النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس، المقامة حاليا على ملاعب “رولان غاروس” الرملية الشهيرة.

وجاء تأهل النجم ستيفانوس حفيد “الإغريق” المصنف خامسا، على حساب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سادسا، إثر فوزه عليه بصعوبة بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-3) و(4-6) و(4-6) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، واستغرقت ثلاث ساعات و40 دقيقة.

وسيكون ستيفانوس تسيتسيباس (22 عاما) على موعد في المباراة النهائية، مع الفائز من اللقاء الذي سيجمع العملاقين “الجبابرة” الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا وبطل نسخة 2016، والإسباني رافائيل نادال حامل اللقب والرقم القياسي برصيد 13 لقبا، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: “sportbox.ru”

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