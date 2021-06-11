ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد الوهاب زوليه أن اعتماد مسودة الدستور الحالية أفضل من لا شيء، وهي مؤقتة إلى حين استقرار وضع البلاد.

وجاء ذلك تعليقًا من زويلة الذي كان أحد الموقعين على بيان أعضاء مجلس النواب الداعي إلى اعتماد مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية المنتخبة في تصريح لمنصة “فواصل” أمس الخميس أكد أن ما يتضمنه البيان واضح وصريح ويمثل رأي الأغلبية من الليبيين.

وأشار زوليه إلى أن هيئة صياغة الدستور استغرقت وقتًا وجهدا للوصول إلى هذه النتائج، ومن المعلوم أنها هيئة منتخبة من جميع الليبيين.

زويل اختتم تصريحه بالقول إن عدم اتفاق أعضاء لجنة الحوار السياسي على قاعدة دستورية واضحة واختلاف الرؤى لديهم، جعل أعضاء من المجلس يسعون لخلق قاعدة رصينة وموجودة مسبقًا، وأُقرّت من هيئة صياغة الدستور، وأُحيلت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليها.

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