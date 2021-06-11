ليبيا – أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أمس الخميس بيانًا بشأن تصريحات الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون في لقائه بقناة الجزيرة القطرية.

اللجنة وفي بيانها الذي خصت به قناة “ليبيا الحدث” قالت: “تابعنا بقلق بالغ وباستغراب شديد التصريحات التي أدلى الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون في لقائه بقناة الجزيرة القطرية، والتي وصف فيها القوات المسلحة العربية الليبية بالقوات المرتزقة”.

وتابعت: “وإشارته غير المفهومة بأنه أرسل رسائل لمن يهمه الأمر بأن سقوط العاصمة طرابلس عاصمة كل الليبيين خط أحمر، وما رافق ذلك في حديثه عن تعديل الدستور الجزائري، بما يسمح للجزائر بإرسال قواتها ووحداتها العسكرية إلى الخارج، إشارة واضحة باحتمال التدخل الجزائري عسكريًا في ليبيا، فيما يعد تهديدًا باستخدام القوة وشكل من أشكال العدوان”.

وأدانت اللجنة تصريحات الرئيس الجزائري على قناة الجزيرة القطرية، معربةً عن رفضها واعتبارها تدخلًا سافرًا في الشأن الليبي.

كما أكدت أن القوات المسلحة تستمد شرعيتها ومشروعيتها من البرلمان المنتخب من الشعب الليبي وأن عسكرييها ليبيون أقسموا قسمًا مقدسًا على حماية التراب الوطني والدفاع عن أراضيها.

وأضافت موضحةً: “كنا ننتظر من الإخوة في الجزائر دعم جهود المصالحة الوطنية وخارطة الطريق بما يقود إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر، ومثل هذه التصريحات لا تخدم جهود إحلال الأمن والسلام والاستقرار، وهذا هو رد الجميل الذي كنا ننتظره نتيجة دعمنا للثورة الجزائرية لا أن تكون منحازًا لطرف على حساب طرف”.

لجنة الدفاع النيابية أكدت حرصها على تثمين العلاقات بين الإخوة والأشقاء في الجزائر، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو على مستوى اتحاد المغربي العربي الكبير، أو على مستوى جامعة الدول العربية التي تؤكد قدسية احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

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